Talvi: "ojalá gane el Frente Amplio y que tengan que arreglar el lío que van a dejar"

El candidato del Partido Colorado se refirió así a la situación económica y productiva que recibirá el próximo gobierno por lo que consideró fueron “errores” del Frente Amplio.

Más adelante, en su presentación, Talvi cuestionó al ex precandidato del Frente Amplio Mario Bergara, quien había señalado que cuando Talvi manejó la política monetaria a principios de la década de 1990 la inflación no había bajado de 45%.

“Cuando un partido siente que puede perder el poder y por ende sus posiciones de privilegio, entonces se pierden los modales y a veces también la dignidad. Nosotros no la vamos a perder”, dijo el candidato colorado durante su exposición.

Luego, en declaraciones a la prensa, volvió a contestarle a Bergara, ahora candidato al Senado.

“Hizo comentarios que no son apropiados a alguien de la estatura, de la formación, del nivel y la posición a la que aspira el economista Bergara”, aseguró Talvi, quien recordó que en su momento logró bajar la inflación de 130% a 45%.

“Desde 1991 solo bajó (la inflación) hasta llegar a un dígito, que fue lo que heredó el Frente Amplio”, agregó.

ENCUESTAS Y FUTURA COALICIÓN

Talvi se refirió también a las últimas encuestas que lo dan creciendo y acercándose al Partido Nacional en intención de voto. Al respecto insistió en su idea de que el próximo gobierno de coalición debe ser entre pocos partidos y por eso pide que la gente vote a los "partidos establecidos" y no a las nuevas formaciones políticas.

ENCUESTA REACCION TALVI

LACALLE POU

Mientras Talvi hablaba en Montevideo, el candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou visitaba Artigas junto a su compañera de fórmula Beatríz Argimón y varios dirigentes nacionales y locales.

Consultado acerca de lo que había dicho Talvi sobre que deseaba que ganara el Frente Amplio otra vez para que tuviera que “arreglar el lío que van a dejar”, el presidenciable blanco respondió: “pah, me cuesta creer que haya dicho eso, no quiero desconfiar de nadie, pero no creo que haya dicho eso”.