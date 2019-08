Tabaré Vázquez y un mensaje en año electoral: "al Uruguay hay que quererlo un poquito más"

Vázquez dijo que "el pueblo me eligió para gobernar" y reflexionó: "Que quede muy claro porque hay quienes dicen que no haga más nada, total ya se va. Y no es así. Nos vamos el 1º de marzo y gobernaremos hasta el último momento".

También bromeó sobre la cantidad de días que durará su mandato: en principio 1.825 días, aunque será uno porque 2020 será bisiesto.

El mandatario analizó la realidad uruguaya, más allá del debate político.

"Aquí no hay crisis,. Hay que mirar lo que pasa en Argentina, en Brasil, en el mundo, que miren cómo está Uruguay", dijo en declaraciones al diario La República.

"No estamos en recesión. Tenemos respaldo internacional. Tenemos grado inversor. sabemos que el capital es cobarde, dispara apenas una aseguradora de riesgo dice "¡cuidado!". A nosotros nos acaban de decir que el país está fuerte. Tenemos estabilidad política. El país está transitando una campaña electoral impecable. Tenemos todas las libertades", agregó.