Convocan al Ministerio de Industria a comisión del Senado para saber plan de contingencia por suba del petróleo

"El precio del petróleo referente para nuestro país ha tenido oscilaciones muy importante", señaló el senador Camy y dijo que ante esto se convoca a autoridades a comisión.

El senador del Partido Nacional, Carlos Camy, convoca a las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por el aumento en el precio del petróleo y cómo eso repercutirá en Uruguay. La convocatoria es para la Comisión de Industria del Senado.

"El precio del petróleo referente para nuestro país ha tenido oscilaciones muy importante", aseguró y detalló que en Europa el promedio estuvo en 62 dólares, en enero 66 dólares, en febrero 71 dólares y este lunes pasó los 100 dólares.

"Ante esto, nos parece que es importante que la ministra de Industria y el directorio de Ancap, concurran a la comisión de Industria del Senado para conocer los planes de contingencia que tiene el gobierno ante esta situación, para conocer también información sobre cuál es el stock de petróleo que tiene Ancap, a qué precio se adquirió, cuáles son las reservas. En definitiva conocer cuál es el pensamiento que tiene el gobierno", indicó Camy.

