RESULTÓ HERIDO UN BEBÉ

Sustituyeron prisión preventiva por domiciliaria total y colocación de tobillera para conductor que chocó a camioneta y escapó

En el siniestro de tránsito resultó herido un bebé que fue derivado a CTI. El conductor circulaba alcoholizado y arrojó resultado positivo de droga en sangre.

Sustituyeron la prisión preventiva por prisión domiciliaria total con colocación de dispositivo electrónico, para el conductor que protagonizó un siniestro de tránsito y se dio a la fuga el pasado 11 de marzo, en Monte Caseros y Luis Alberto de Herrera, en el barrio La Blanqueada, un cruce con semáforos.

El abogado del conductor, Martín Frustaci, dijo a Subrayado que la investigación está prácticamente saneada, solo falta una pericia de accidentología vial que aún no está pronta.

Aquella noche del 11 de marzo, la camioneta marca Volkswagen Saveiro blanca chocó a la Renault Oroch gris, en la que viajaba una familia: un bebé de un mes, un niño de dos años y sus padres, y una mujer mayor que resultó con un golpe en la cabeza.

El bebé de un mes estuvo internado en CTI, mientras que la anciana fue trasladada a un centro de salud con un golpe en la cabeza.

Cuando la Policía llegó al lugar del siniestro, dentro de la camioneta Saveiro no había nadie: su conductor se había ido del lugar e intentado robar dos vehículos para escapar. Además, agredió al dueño del primer vehículo y luego, la víctima del segundo intento de robo, un policía de particular que ingresaba su auto a una casa, fue quien lo detuvo.

