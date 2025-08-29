Asesinaron a un joven de 18 años en Montevideo: discutía con otro con arma blanca y fue apuñalado

Un joven de 18 años fue asesinado en el barrio Piedras Blancas.

La víctima discutió con otro hombre, que tenía un arma blanca y lo hirió de gravedad.

Se procedió al traslado a la policlínica de Capitán Tula, donde se constató el fallecimiento del joven, que no tenía antecedentes.

El hecho ocurrió en las calles César Batlle Pacheco esquina Jorge Pacheco.

