Un joven de 18 años fue asesinado en el barrio Piedras Blancas.
Asesinaron a un joven de 18 años en Montevideo: discutía con otro con arma blanca y fue apuñalado
La víctima fue trasladada a policlínica de Capitán Tula, donde se constató su muerte.
La víctima discutió con otro hombre, que tenía un arma blanca y lo hirió de gravedad.
Se procedió al traslado a la policlínica de Capitán Tula, donde se constató el fallecimiento del joven, que no tenía antecedentes.
