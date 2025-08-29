RECIBÍ EL NEWSLETTER
PIEDRAS BLANCAS

Asesinaron a un joven de 18 años en Montevideo: discutía con otro con arma blanca y fue apuñalado

La víctima fue trasladada a policlínica de Capitán Tula, donde se constató su muerte.

homicidio-en-piedras-blancas-foto-guille

La víctima discutió con otro hombre, que tenía un arma blanca y lo hirió de gravedad.

Se procedió al traslado a la policlínica de Capitán Tula, donde se constató el fallecimiento del joven, que no tenía antecedentes.

Foto cedida a Subrayado.
Seguí leyendo

Delincuentes balearon a un joven de 24 años para robarle su auto en Piedras Blancas

El hecho ocurrió en las calles César Batlle Pacheco esquina Jorge Pacheco.

Temas de la nota

Lo más visto

video
NUBEL CISNEROS

Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes y lluvias, ¿qué esperar para el fin de semana?
NUEVO CASO EN UNA SEMANA

Aduanas desarticuló comercio que suplantó más de 50 identidades y tramitó 200 envíos del exterior
un herido

Policías acudían a un llamado e incrustaron el patrullero dentro de una casa en Ciudad del Plata
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás sube 100 pesos
DIRECTOR DEL HOSPITAL DESTACÓ EL LOGRO

Operación inédita en el Maciel: le quitaron un tumor y le reconstruyeron el tórax a una joven de 26 años

Te puede interesar

Presidente Orsi se reúne este sábado con la bancada de senadores y diputados para presentar lineamientos presupuestales
RESIDENCIA SUÁREZ Y REYES

Presidente Orsi se reúne este sábado con la bancada de senadores y diputados para presentar lineamientos presupuestales
MTOP definió un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros
A PARTIR DEL 1º DE SETIEMBRE

MTOP definió un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros
Llenísimo de corales, miren qué belleza: científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995 video
MIRÁ EL VIDEO

"Llenísimo de corales, miren qué belleza": científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995

Dejá tu comentario