Supremo Tribunal Federal juzga al expresidente Jair Bolsonaro por la trama golpista

El Supremo Tribunal Federal de Brasil sigue juzgando al expresidente Jair Bolsonaro por la trama golpista del 8 de enero de 2023.

Este miércoles, el ministro Luiz Fux votó en contra de la condena, convirtiéndose en el tercer magistrado en pronunciarse. Mientras Alexandre de Moraes y Flávio Dino ya apoyaron la condena, Fux sostuvo que no existen pruebas de que Bolsonaro y otros siete acusados formaran una organización criminal estable y permanente.

En su voto, también pidió anular el proceso por considerar que el STF no es competente, descartó el delito de golpe de Estado porque no se depuso a un gobierno legítimo, y afirmó que no es posible responsabilizar a los acusados por los daños al patrimonio público causados por terceros durante los ataques.

Además, señaló que los delitos de golpe y abolición del Estado democrático no deben sumarse, ya que uno presupone al otro. Con esto, Fux se inclinó por la absolución en la mayoría de los cargos.

Temas de la nota Jair Bolsonaro

Brasil