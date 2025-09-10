RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRASIL

Supremo Tribunal Federal juzga al expresidente Jair Bolsonaro por la trama golpista

Este miércoles, el ministro Luiz Fux votó en contra de la condena, convirtiéndose en el tercer magistrado en pronunciarse.

bolsonaro-brasil-tribunal-condena

El Supremo Tribunal Federal de Brasil sigue juzgando al expresidente Jair Bolsonaro por la trama golpista del 8 de enero de 2023.

Este miércoles, el ministro Luiz Fux votó en contra de la condena, convirtiéndose en el tercer magistrado en pronunciarse. Mientras Alexandre de Moraes y Flávio Dino ya apoyaron la condena, Fux sostuvo que no existen pruebas de que Bolsonaro y otros siete acusados formaran una organización criminal estable y permanente.

En su voto, también pidió anular el proceso por considerar que el STF no es competente, descartó el delito de golpe de Estado porque no se depuso a un gobierno legítimo, y afirmó que no es posible responsabilizar a los acusados por los daños al patrimonio público causados por terceros durante los ataques.

puesto de persona mas rica del mundo de elon musk amenazado: quien es larry ellison y su vinculo con el dueno de tesla
Seguí leyendo

Puesto de persona más rica del mundo de Elon Musk amenazado: quién es Larry Ellison y su vínculo con el dueño de Tesla

Además, señaló que los delitos de golpe y abolición del Estado democrático no deben sumarse, ya que uno presupone al otro. Con esto, Fux se inclinó por la absolución en la mayoría de los cargos.

Temas de la nota

Lo más visto

Asesinaron a tiros al conocido tiktoker y cantante El Negro Kevin en el barrio La Teja
TENÍA ANTECEDENTES

Asesinaron a tiros al conocido tiktoker y cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja
militares detenidos

Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco
ATAQUE A TIROS EN TRES OMBÚES

Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad
tres heridas

Choque múltiple en la rambla de Punta Gorda: un auto se cruzó de senda y chocó a otros dos
POCITOS

Otro robo piraña a una farmacia: delincuentes en 5 motos se llevaron más de 50 perfumes de un shopping

Te puede interesar

Asesinaron a tiros al conocido tiktoker y cantante El Negro Kevin en el barrio La Teja
TENÍA ANTECEDENTES

Asesinaron a tiros al conocido tiktoker y cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja
Juzgado de Mercedes elevó a SCJ detalles del expediente sobre Morosini, que se inició dos días antes de la desaparición
EL HOMBRE QUE SE SUICIDÓ Y MATÓ A SUS HIJOS

Juzgado de Mercedes elevó a SCJ detalles del expediente sobre Morosini, que se inició dos días antes de la desaparición
El veranillo se extiende hasta la mitad de la próxima semana con temperaturas elevadas, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

El veranillo se extiende hasta la mitad de la próxima semana con temperaturas elevadas, anunció Nubel Cisneros

Dejá tu comentario