Suprema Corte ratifica condena de Ricardo Revetria; el médico controlaba estado de los torturados en dictadura

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la condena para Ricardo Alberto Revetria, médico que controlaba el estado de salud de los detenidos durante las sesiones de tortura en tiempos de dictadura en el batallón de Salto.

El fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, indicó que la condena de nueve años se cumplirá en régimen de prisión domiciliaria, por el estado de salud y la avanzada edad. El hombre tiene 93 años.

La condena quedó firme tras pasar por una sentencia de primera instancia que lo condenaba a diez años y una revocación del Tribunal de Apelaciones, que bajó a nueve años, lo que fue confirmado por la Suprema Corte.

La tipificación es abuso de la autoridad y lesiones graves por torturas.

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