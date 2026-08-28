La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la condena para Ricardo Alberto Revetria, médico que controlaba el estado de salud de los detenidos durante las sesiones de tortura en tiempos de dictadura en el batallón de Salto.
Suprema Corte ratifica condena de Ricardo Revetria; el médico controlaba estado de los torturados en dictadura
La tipificación es abuso de la autoridad y lesiones graves por torturas. La pena se cumplirá en régimen de prisión domiciliaria.
El fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, indicó que la condena de nueve años se cumplirá en régimen de prisión domiciliaria, por el estado de salud y la avanzada edad. El hombre tiene 93 años.
La condena quedó firme tras pasar por una sentencia de primera instancia que lo condenaba a diez años y una revocación del Tribunal de Apelaciones, que bajó a nueve años, lo que fue confirmado por la Suprema Corte.
Seguí leyendo
Joven de 22 años caminaba por Ceuta y Larravide cuando le dispararon desde una moto
La tipificación es abuso de la autoridad y lesiones graves por torturas.
Temas de la nota
Lo más visto
ÚLTIMO ADIÓS AL NEGRO RADA
Emotiva despedida a Ruben Rada en el Cementerio del Norte con familia, amigos y público que acompañó el cortejo fúnebre
METEOROLOGÍA
Tormentas puntualmente fuertes hasta severas: Inumet actualizó la doble advertencia meteorológica
"NO ES UNA DECISIÓN LINEAL", DIJO CARDONA
Informe oficial indica aumento del PPI en los combustibles y en el precio de venta al público para setiembre
EN EL SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS
"Muriendo de plena": canto, pasos de baile y aplausos en el velorio de Rada
HASTA LAS 18:00
Dejá tu comentario