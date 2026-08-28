Un hombre de 30 años fue imputado por el homicidio de otro de 36, ocurrido próximo a la medianoche del lunes 24, en la ciudad de Salto.
Homicidio en Salto: imputaron a un hombre de 30 años que ejecutó a tiros a otro de 36
El crimen ocurrió en la noche del 24 de agosto en una vivienda de Instrucciones del Año XIII y el bypass de la ruta 3 en el barrio Artigas. La Policía busca al cómplice que lo llevó en moto hasta la casa de la víctima.
Luego de varios operativos, la Policía logró dar con el autor de los disparos, un hombre con antecedentes penales.
La investigación policial estableció que el hombre llegó en moto a la casa de la víctima, ubicada en Instrucciones del Año XIII y el bypass de la ruta 3 en el barrio Artigas, y la ejecutó de varios disparos en la puerta de la vivienda.
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Reunidas las pruebas, la Fiscalía presentó el caso ante la Justicia Penal que dispuso su imputación por homicidio especialmente agravado y determinó como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.
La Policía sigue buscando al cómplice, que fue quien trasladó al homicida hasta la casa de la víctima.
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