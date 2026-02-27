"La casa está en orden", dijo Oddone y afirmó que se cumplió la meta fiscal : el MEF proyecta crecimiento del PIB de 2,2% en 2026

"La casa está en orden", dijo Oddone: el 2025 cerró con déficit fiscal de -3,9% y proyecta crecimiento del PIB de 2,2% en 2026.

El Ministerio de Economía informó este viernes el Resultado Fiscal Estructural fiscales en el primer año de gobierno que fue 3,9% y que proyecta un crecimiento de la economía uruguaya ( PIB ) para 2026 de 2,2%.

Según el informe del MEF, que presentó en conferencia de prensa el ministro Gabriel Oddone, el subsecretario Martín Valcorba, y la directora de Política Económica Bibiana Lanzilotta, “en el 2025 se cumplieron todas las metas fiscales”.

Además , “el endeudamiento neto fue por debajo del límite legal, sin hacer uso de la cláusula de salvaguarda” que tiene la norma vigente.

En este sentido, dice Economía, “se mantienen las metas de resultado estructural establecidas” en la ley de Presupuesto del gobierno de Yamandú Orsi (2025-2030).

Placa-déficit

En cuanto a la proyección de las metas fiscales para los próximos años, el subsecretario Martín Valcorba aseguró que "se reafirman las metas definidas en la ley de Presupuesto".

"Además de informar el cumplimiento de ambas metas, la referida al déficit fiscal y el endeudamiento, mantenemos las metas de reducción del resultado estructural fiscal de -2,6% en el año 2029", agregó.

Meta-fiscal

Y en referencia al crecimiento de la economía (PIB) para el año 2026, Valcorba dijo que se mantiene lo previsto en agosto de 2025, cuando se presentó la Ley de Presupuesto. Esto es, un incremento del PIB de 2,2% para el año en curso.

Balance positivo

El ministro de Economía resumió la presentación de estas cifras y aseguró que "el gobierno logró un resultado fiscal igual al que proyectó en la ley de Presupuesto".

"Las metas operativas anuales definidas fueron cumplidas. Y por otro lado el tope de endeudamiento fue cumplido sin ningún tipo de excepcionalidad", agregó.

En cuanto a la proyección de crecimiento de la economía uruguaya, Oddone dijo que "no hay ningún elemento sobre la mesa que haga alterar las proyecciones que teníamos en agosto de 2025".

"La casa está en orden", dijo al finalizar el ministro Oddone, y destacó el cumplimiento de las metas planteadas por el gobierno de Yamandú Orsi.