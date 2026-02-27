Sigue el conflicto en Copsa: trabajadores rechazaron la propuesta de la empresa por "insuficiente"

Los trabajadores de Copsa rechazaron la última propuesta de la empresa, por considerar que la propuesta sigue siendo "insuficiente", indicó el dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores de Transporte (Unott) Mario de Sáa.

El dirigente recordó que los trabajadores de Copsa "no están cobrando sus salarios", con adeudos desde enero y una situación que se repite "sistemáticamente".

"Queremos que los trabajadores cobren sus salarios como lo tienen que hacer todos los trabajadores del Uruguay. Estamos agotando todas las instancias de negociación posibles. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde no hubo soluciones. Las propuestas fueron insuficientes de pagos en porcentajes y en cuotas con fechas que no sabemos si van a cumplir", dijo Sáa.

Seguí leyendo MTOP instaló sistema inteligente en los accesos para prevenir daños en infraestructura y garantizar mayor seguridad

Este viernes hubo reunión en el Ministerio de Transporte para evaluar alternativas.

Lo adeudado es el salario de enero y está "el anuncio de que no se sabe cómo van a pagar el salario de febrero".