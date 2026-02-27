RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONTINÚAN LAS NEGOCIACIONES

Sigue el conflicto en Copsa: trabajadores rechazaron la propuesta de la empresa por "insuficiente"

"Queremos que los trabajadores cobren sus salarios como lo tienen que hacer todos los trabajadores del Uruguay", dijo dirigente de la Unott.

empresa-copsa-sindicato

Los trabajadores de Copsa rechazaron la última propuesta de la empresa, por considerar que la propuesta sigue siendo "insuficiente", indicó el dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores de Transporte (Unott) Mario de Sáa.

El dirigente recordó que los trabajadores de Copsa "no están cobrando sus salarios", con adeudos desde enero y una situación que se repite "sistemáticamente".

"Queremos que los trabajadores cobren sus salarios como lo tienen que hacer todos los trabajadores del Uruguay. Estamos agotando todas las instancias de negociación posibles. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde no hubo soluciones. Las propuestas fueron insuficientes de pagos en porcentajes y en cuotas con fechas que no sabemos si van a cumplir", dijo Sáa.

Este viernes hubo reunión en el Ministerio de Transporte para evaluar alternativas.

Lo adeudado es el salario de enero y está "el anuncio de que no se sabe cómo van a pagar el salario de febrero".

