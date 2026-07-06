Subsecretario de Economía destacó "niveles mínimos históricos" de riesgo país tras reunión con Mesa Política del FA

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, acompañado por el subsecretario Martín Vallcorba, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se reunieron con la Mesa Política del Frente Amplio, por el proyecto de Rendición de Cuentas que

Tras el encuentro de dos horas y media, el subsecretario destacó una baja histórica en el riesgo país.

"Una presentación sobre el balance de los resultados en materia económica de estos 17 meses que llevamos en el gobierno, resaltando lo que han sido las mejoras en materia del mercado de trabajo, con la creación de empleos que se registró el año pasado, y en los primeros meses de este año. La mejora del salario real y como resultado de esas dos cosas la mejora a nivel de los ingresos", consideró Vallcorba.

"También la positiva evolución de la inflación, con los menores registros de los últimos 70 años, y también en lo que hace al riesgo país, como señal que resume como nos ven del exterior quienes financian al país, con niveles mínimos históricos", detalló.

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