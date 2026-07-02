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PARLAMENTO

Ministro de Economía está reunido con bancada oficialista por la Rendición de Cuentas

Más temprano, el equipo del Ministerio de Trabajo estuvo más temprano en el Parlamento. "Estamos intercambiando sobre los aspectos centrales", de cada cartera, dijo diputada del FA.

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El ministro de Economía, Gabriel Oddone, y su equipo se reúnen con la bancada del Frente Amplio por la Rendición de Cuentas, que fue entregada el martes en el Parlamento y comienza a tratarse en comisión de Diputados el miércoles 8.

Más temprano estuvo presente la delegación del Ministerio de Trabajo, encabezada por el subsecretario Hugo Barreto.

La reunión de la tarde, con Oddone, son para intercambiar conceptos sobre el contenido del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas.

Equipo económico. Foto: Foco UY
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La diputada frenteamplista, Sylvia Ibarguren, explicó que este es un trabajo previo al tratamiento en comisión. "Estamos intercambiando sobre los aspectos centrales", dijo.

DIPUTADA FA RENDICION

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