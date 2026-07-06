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AMÉRICA LATINA

Suben a 9 los muertos por desbordamiento de río en Ecuador

Hay también 38 heridos y al menos 50 viviendas sufrieron daños por el aluvión que arrasó la localidad de Guadalupe.

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Nueve personas murieron en Ecuador y otras nueve están desaparecidas tras el desbordamiento de un río que se llevó varias casas en el sur del país, informó el lunes la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El desastre ocurrió la noche del viernes por las intensas lluvias en la provincia de Zamora Chinchip, en la Amazonía. Dos funcionarios murieron mientras ayudaban a evacuar familias afectadas y la gobernadora local está desaparecida.

Hay también 38 heridos y al menos 50 viviendas sufrieron daños por el aluvión que arrasó la localidad de Guadalupe.

AFP
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El Ministerio de Ambiente y Energía señaló en un comunicado que los servicios de energía eléctrica y agua potable fueron restablecidos.

Agregó que la agencia de regulación minera, Arcom, "movilizó equipos técnicos para inspeccionar la zona y verificar la posible existencia de extracción ilícita de minerales".

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