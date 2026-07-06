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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Hospital Pereira Rossell amplió el horario de vacunación en el marco de la campaña antimeningocócica

“Cualquier acercamiento al vacunatorio es importante, porque sirve para actualizar todas las vacunas, aunque estemos centrados en la campaña antimeningocócica”, dijo el director.

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Ampliaron el horario de vacunación en el Hospital Pereira Rossell, en el marco de la campaña antimeningocócica. El cambio rige para lunes, martes y miércoles.

“La campaña se centra en estas tres primeras semanas, que va a ser intensiva para recuperar los carné de vacunaciones, especialmente de los adolescentes, reforzamos el funcionamiento, de 7:30 de la mañana a 7:30 de la tarde”, detalló Gustavo Giachetto, director del Hospital Pereira Rossell.

“Cualquier acercamiento al vacunatorio es importante, porque sirve para actualizar todas las vacunas, aunque estemos centrados en la campaña antimeningocócica”, sostuvo.

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El vacunatorio del Pereira Rossell está abierto para todo público, no únicamente para quienes requieran la vacuna para meningococo.

“Nosotros damos las vacunas que están indicadas por el esquema de vacunación. En esta etapa estamos reforzando las medidas que el Ministerio tomó”, añadió. También recomiendan que las personas se vacunen contra la gripe para “protegerse de otras complicaciones”.

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