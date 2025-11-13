RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sube la temperatura y se vienen "jornadas pesadas, con elevadas sensaciones térmicas", adelantó Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y con marcado ascenso de temperatura en los próximos días. “Elevadas sensaciones térmicas”, adelanta el meteorólogo de Subrayado.

ola-de-calor-playa-mar-

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comenzó fresca con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas principalmente en el este. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado.

El viernes se espera un inicio de jornada fresco a templado con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

martes agradable y con ascenso de temperatura, pero desmejora de noche con lluvias y tormentas
Seguí leyendo

Martes agradable y con ascenso de temperatura, pero desmejora de noche con lluvias y tormentas

El sábado tendremos una mañana templada a cálida con gradual aumento de nubosidad por las zonas norte y litoral. La tarde seguirá calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado a nublado.

Jueves 13

Zona Norte: máxima 35º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º

Viernes 14

Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 17º

Sábado 15

Zona Norte: máxima 36º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 16º

Temas de la nota

Lo más visto

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
JEFATURA DE CANELONES

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Un hombre de 61 años fue asesinado tras recibir un disparo en la ingle en la zona del barrio Nuevo París

Te puede interesar

Vuelve el conflicto en el puerto: sindicato anunció paro nacional por 24 horas desde este jueves
Sociedad

Vuelve el conflicto en el puerto: sindicato anunció paro nacional por 24 horas desde este jueves
Aviso de Inumet por tormentas muy fuertes. Foto: FocoUy
AVISO A LA POBLACIÓN

Inumet advierte por tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas desde la noche del sábado
Nosotros quisiéramos, dijo Juan Castillo sobre la posibilidad de construir en Uruguay las patrulleras oceánicas que hace Cardama video
MINISTRO DE TRABAJO

"Nosotros quisiéramos", dijo Juan Castillo sobre la posibilidad de construir en Uruguay las patrulleras oceánicas que hace Cardama

Dejá tu comentario