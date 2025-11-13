Sube la temperatura y se vienen "jornadas pesadas, con elevadas sensaciones térmicas", adelantó Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable y con marcado ascenso de temperatura en los próximos días.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comenzó fresca con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas principalmente en el este. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado.

El viernes se espera un inicio de jornada fresco a templado con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

El sábado tendremos una mañana templada a cálida con gradual aumento de nubosidad por las zonas norte y litoral. La tarde seguirá calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado a nublado. Jueves 13 Zona Norte: máxima 35º y mínima 12º Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º Viernes 14 Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º Zona Sur: máxima 32º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 17º Sábado 15 Zona Norte: máxima 36º y mínima 14º Zona Sur: máxima 34º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 16º