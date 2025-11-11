Martes agradable y con ascenso de temperatura, pero desmejora de noche con lluvias y tormentas

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé tiempo agradable este martes, con temperatura que se acercará a los 30º en gran parte del país. Pero de noche desmejora e ingresan lluvias y tormentas que se extienden hasta el miércoles de mañana.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta de fresca a templada con cielo ligeramente nublado. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con gradual aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la noche por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias.

El miércoles comienza inestable con pasaje de tormentas y lluvias, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura. La tarde seguirá cálida con nubosidad variable, permaneciendo inestable en las primeras horas la zona noreste.

El jueves la mañana comienza fresca con cielo ligeramente nublado, observándose algunas neblinas aisladas principalmente en el este. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso, con cielo algo a parcialmente nublado. Martes 11 Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º Miércoles 12 Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º Zona Sur: máxima 28º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 15º Jueves 13 Zona Norte: máxima 35º y mínima 12º Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º

