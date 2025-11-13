RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Sorprendido sí"

"La actividad se trataba de otra cosa", dijo Orsi sobre los reclamos que hizo la B'nai B'rith

El presidente Orsi dijo que se fue “sorprendido” con los reclamos que hizo el presidente de la B’nai B’rith en el acto por la Noche de los Cristales Rotos. “Ya pasó, ya está”, agregó.

El presidente Orsi dijo que se fue “sorprendido” con los reclamos que hizo el presidente de la B’nai B’rith Jorge Tocar en el acto del lunes pasado por la Noche de los Cristales Rotos.

En la noche del miércoles, consultado por la prensa tras el acto por el Día de la Industria, Orsi dijo que “la actividad se trataba de otra cosa”.

“Ya pasó. Sorprendido sí. Ya está, ya está. No aporta nada lo que yo diga ahora. Prefiero dejarla ahí. Es como en el truco, jugá callado, es lo mejor que podemos hacer. Ya está, ya pasó”, respondió, pero ante la pregunta de la periodista de Subrayado Valeria Gil, agregó: “La actividad se trataba de otra cosa y para mi tiene un valor… que cualquier otra cosa opaque lo que realmente nos convoca a una actividad como esa, creo que habla muy mal de cómo estamos enfocando la cosa”.

Orsi dijo que habló con las autoridades del Comité Central Israelita sobre lo sucedido: “siempre tengo un vínculo bastante cercano”.

Tras el acto del lunes de noche en la B'nai B'rith, desde el entorno del presidente hicieron llegar el mensaje a los medios de comunicación sobre la molestia que había generado el reclamo ante el mandatario y otras autoridades del gobireno.

Jorge Tocar solicitó al gobierno la reapertura de la oficina de la ANII en Jerusalén, y reclamó al gobierno una condena pública de algunas declaraciones sobre Israel como las realizadas por la directora del Mides, Micaela Melgar.

