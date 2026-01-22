Sube la temperatura y pasa largamente los 30º en todo el país, con máximas cercanas a 40º según Nubel Cisneros

Sube la temperatura y se acerca a los 40º. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, sin lluvias, y con ascenso de temperatura. En todo el país supera los 30º y en el norte puede llegar a 40º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves tendremos una mañana templada a cálida con cielo despejado, observándose algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá calurosa con cielo despejado a ligeramente nublado, en tanto la noche continuará con temperaturas agradables.

El viernes la mañana estará templada con cielo despejado, en las primeras horas nuevamente se esperan algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable, con ambiente caluroso y elevadas sensaciones térmicas, promediando la tarde se observará escasa nubosidad en la costa oeste.

El sábado tendrá un comienzo de jornada templada a cálida con cielo despejado a escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y buena presencia de Sol. Jueves 22 Zona Norte; máxima 38º y mínima 16º Zona Sur; máxima 36º y mínima 18º Zona Metropolitana; máxima 33º y mínima 20º Viernes 23 Zona Norte; máxima 39º y mínima 18º Zona Sur; máxima 37º y mínima 18º Zona Metropolitana; máxima 33º y mínima 20º Sábado 24 Zona Norte; máxima 40º y mínima 18º Zona Sur; máxima 38º y mínima 18º Zona Metropolitana; máxima 34º y mínima 22º

Temas de la nota temperatura

Nubel Cisneros