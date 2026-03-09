Medio Oriente: 50 uruguayos salieron de "focos de ataque" y 15 llegarán al país en los próximos días

La Cancillería informó este lunes que 50 uruguayos salieron "de los focos de ataque y sus adyacencias en Medio Oriente ", y que de estos, 15 llegarán a Uruguay entre este martes y miércoles.

El jueves de la semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que trabajaba con las agencias de viajes uruguayas para colaborar en la reprogramación de los itinerarios de vuelo de todas las personas que se encuentran atravesando inconvenientes de conectividad aérea, indicó.

Las autoridades realizan un monitoreo constante de la evolución de la situación en Medio Oriente, principalmente en relación a la seguridad de los uruguayos en la zona de conflicto.

La Cancillería coordina con las embajadas y consulados de Uruguay en los países afectados en la búsqueda de alternativas para asistir a los compatriotas que se encuentren en la zona de conflicto y mantiene comunicación permanente con ellos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores pone a disposición de las personas que requieran asistencia en la zona de conflicto las 24 horas a través del correo electrónico: [email protected] o a los teléfonos de emergencia 098 274 616 y 098 051 052.