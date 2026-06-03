La inflación en mayo fue de 0,7% mensual, según el Índice de Precios del Consumo (IPC). Esto llevó la inflación anual a 3,77%, un aumento de seis décimas respecto al dato del mes anterior.
Sube la inflación por el aumento en los combustibles y se ubica en 3,77% anual
El segundo aumento de los combustibles es el principal factor que explica el incremento. En mayo el gasoil había subido 14% y la nafta 7%. También incidió el aumento del precio de varios cortes de carne.
El segundo aumento de los combustibles establecido en mayo es el principal factor que explica el aumento. En mayo el gasoil había subido 14% y la nafta 7%. También incidió el aumento del precio de varios cortes de carne.
De todas formas, la inflación se mantiene debajo de la meta del Banco Central, que es 4,5% anual. La inflación subyacente (que deja de lado las frutas y verduras y los precios tarifados) subió al 3,6% anual.
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