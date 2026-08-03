El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, planteó este lunes la necesidad de realizar reformas en el sistema financiero uruguayo.
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"Necesitamos hacer reformas en el sistema financiero", dijo Oddone y destacó estrategia de desdolarización y estímulo al crédito
El ministro de Economía y Finanzas pidió salir de la "discusión miniatura" para no seguir creciendo al 1% o sobre quienes piden un tipo de cambio favorable.
"Llevamos años haciendo modelos de captación de depósitos, modelos de colocación de créditos que son los mismos. La capacidad de innovación que tiene el sistema financiero es escasa", indicó.
Oddone sostuvo que la primera década de este siglo fue el período de mayor crecimiento de la inversión de Uruguay y el sistema financiero siguió prestando el 30% del Producto Interno Bruto (PIB). "Eso es inaceptable", remarcó.
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"Necesitamos hacer reformas en el sistema financiero y ahí el presidente del Banco Central con su estrategia de desdolarización y de estímulo al crédito es clave", afirmó. Para Oddone, el sistema financiero en su conjunto deben apalancar a los emprendedores.
El ministro pidió salir de la "discusión miniatura" para no seguir creciendo al 1% o sobre quienes piden un tipo de cambio favorable.
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