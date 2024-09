Sube el empleo: se crearon 32.000 puestos de trabajo en el último año

La tasa de no registro, es decir el porcentaje de trabajadores empleados que declara no hacer aportes a la seguridad social, bajó al 21,2% y se ubica en su menor nivel del último año. A su vez, la tasa de subempleo se ubicó en el 9,2%; es el porcentaje de trabajadores que estando empleados pueden y quieren trabajar más horas de las que actualmente trabajan, pero no lo consiguen.