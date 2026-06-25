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NUEVO BALANCE

Sube a 235 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

La presidenta interina Delcy Rodríguez dijo que “el Estado más afectado es La Guaira”, donde “hay decenas de edificios colapsados”. “Es una verdadera tragedia. El Estado de La Guardia se transforma en una zona de desastre”, señaló.

AFP

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Al menos 235 muertos dejan los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles, según un nuevo balance suministrado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Un reporte previo daba cuenta de 188 fallecidos y poco más de 1.500 heridos.

"Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro Alvarado este jueves a la televisión estatal.

barbara estaba en su casa en la guaira cuando sintio el terremoto: el edificio se movia de lado a lado, todo se cayo
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Bárbara estaba en su casa en La Guaira cuando sintió el terremoto: "El edificio se movía de lado a lado, todo se cayó"

La presidenta interina Delcy Rodríguez dijo que “el Estado más afectado es La Guaira”, donde “hay decenas de edificios colapsados”. “Es una verdadera tragedia. El Estado de La Guardia se transforma en una zona de desastre”, señaló.

Los terremotos registrados en el norte de Venezuela fueron de magnitud 7.2 y 7.5. Causaron el derrumbe de muchísimos edificios y viviendas, donde se presume que los rescatistas hallarán más víctimas fatales y heridos.

El gobierno anunció que en las zonas más afectadas se cortaron los servicios públicos de energía eléctrica y gas, así como el transporte.

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18:04 con su epicentro a 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

El gobierno decretó el estado de emergencia en todo el país.

Los temblores también dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana y cerradas por los daños.

La terminal aérea se encuentra cerrada "por graves daños en su infraestructura", dijo Rodríguez.

Terremotos-Venezuela-AFP

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