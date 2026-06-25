Bárbara estaba en su casa en La Guaira cuando sintió el terremoto: "El edificio se movía de lado a lado, todo se cayó"

Terremotos dejaron al menos 164 muertos, más de 1.000 heridos y edificios colapsados en Venezuela. Subrayado dialogó con Bárbara Daal, una venezolana que vive en la zona afectada, que narró cómo están atravesando estas horas.

"Estaba abrazada con mi esposo en el marco de la puerta y el edificio se movía de lado a lado, todo se cayó, los espejos, los vidrios, el tanque del agua, el televisor, todo", contó Bárbara sobre el momento en el que ocurrió el temblor. Viven en un piso 17.

"Cuando todo terminó, porque me pareció eterno, nos vestimos y bajamos caminando, las paredes agrietadas. Algunos vecinos estaban encerrados porque las paredes se movieron y las puertas no abrían, entonces mi esposo ayudó a una vecina, la pudimos sacar y allí nos vinimos a un lugar más seguro. Aquí tenemos luz, internet", agregó.

Además, contó que los edificios que tienen más años subsistieron más que los que son modernos. "Los edificios nuevos son los que se derrumbaron", dijo. Recordó que en Venezuela era feriado el miércoles, por lo que muchas personas estaban en sus hogares.

En su caso, está esperando tener noticias de un amigo. "Tengo un amigo que no aparece, Anthony Quijada, el edificio de su novia se derrumbó completo y hasta ahora, no sabemos más de él", sostuvo.

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