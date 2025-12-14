Sube a 16 el balance de muertos tras el ataque a tiros durante festividad judía en playa de Sidney, Australia

Al menos 16 personas murieron y cerca de 40 resultaron heridas en el ataque a tiros contra un grupo que celebraba una festividad judía este domingo en una playa de Sídney , en Australia, informó la policía en una actualización.

"La policía puede confirmar que 16 personas fallecieron y 40 permanecen hospitalizadas tras el tiroteo de ayer", dijo en X la policía de Nueva Gales del Sur, en la madrugada del lunes.

En el comunicado, la policía no especificó si el balance incluye a uno de los atacantes, que murió durante la balacera.

La Policía declaró el tiroteo como un "incidente terrorista" y dijo haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa vinculado al "delincuente fallecido".

"Este es un ataque dirigido contra los judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe", declaró el primer ministro Anthony Albanese en un discurso televisado.

"Un acto de maldad, antisemitismo y terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación", añadió.

El tiroteo tuvo lugar durante un evento llamado 'Chanukah by the Sea' con motivo de la festividad judía de Janucá.

El presidente israelí, Isaac Herzog, lo calificó de "ataque cruel contra los judíos" y pidió a las autoridades australianas que refuercen la lucha contra el antisemitismo.

Una tragedia "completamente previsible"

Bondi Beach, en el este de Sídney, es una de las playas más populares del país y atrae a numerosos bañistas y turistas, especialmente los fines de semana.

"Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos de solo 'bang, bang, bang'. Parecía un arma potente", dijo a la AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18h47 (07h47 GMT), según la policía.

La colina cubierta de césped que da acceso a Bondi Beach estaba llena de objetos abandonados por personas que huyeron, incluyendo un cochecito de bebé, indicó un periodista de la AFP en el lugar.

El personal sanitario atendió a varias personas tiradas en el césped junto a la playa, según imágenes de la cadena pública ABC.

Junto a un árbol en la zona yacía un arma que parecía ser una escopeta.

"Hubo un tiroteo, dos atacantes vestidos de negro con rifles semiautomáticos", declaró a la AFP un turista británico, Timothy Brant-Coles.

Otro testigo, Harry Wilson, un residente local de 30 años, declaró al Sydney Morning Herald que vio "al menos diez personas en el suelo y sangre por todas partes".

El jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró a la AFP que el tiroteo fue "una tragedia, pero completamente previsible" y denunció que el Gobierno "no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía".

