Ataque a tiros en el barrio La Comercial dejó a un hombre de 38 años herido de bala en grave estado

Un ataque a tiros registrado este sábado de tarde en el barrio La Comercial dejó a un hombre de 38 años, con antecedentes penales, herido de bala.

El hecho ocurrió en el cruce de Hocquart y Emilia Pardo Bazán. Vecinos escucharon disparos y lo reportaron a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron una camioneta y a pocos metros del vehículo estaba el conductor herido de bala en la zona lumbar.

El hombre fue trasladado en un patrullero hasta el Hospital Español para recibir atención médica.

Al inspeccionar el vehículo, la Policía detectó tres oficios de bala en la puerta del conductor. De acuerdo al relato de vecinos, la camioneta venía circulando cuando fue atacada por un individuo que iría caminando.

Los investigadores de la Zona Operacional I realizaban este sábado el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar al autor del ataque a tiros y personal de Policía Científica el peritaje de la escena.

La camioneta estuvo a punto de prenderse fuego, pero la acción de los vecinos con un extintor logró evitarlo.