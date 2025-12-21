Sturla sobre visita de León XIV: "Pienso que en enero se sabrá la agenda del papa; espero que esté incluida la esperada visita a Uruguay"

El arzobispo de Montevideo cardenal Daniel Sturla dijo que en enero se conocerá la agenda del papa León XIV y su posible visita a Uruguay .

"El papa convocó 7 y 8 de enero a todos los cardenales del mundo a Roma porque culmina el Año Santo, el 6 de enero. Después, 7 y 8 es lo que se llama un Consistorio para tratar temas distintos", señaló.

Y agregó: "Yo pienso que en enero se sabrá la agenda del papa para el 2026 y ahí espero que esté incluida la esperada visita del papa a Uruguay y Argentina y, como el papa ha dicho: Uruguay-Argentina-Perú serían los primeros destinos de América Latina".

Seguí leyendo Advierten sobre floración de cianobacterias en la Laguna del Sauce: "Tiende a sostenerse o incluso a incrementarse"

En lo que respecta a la Iglesia Católica en Uruguay, el arzobispo hizo una evaluación de los que fue este 2025.

"Ha sido un año intensísimo para la Iglesia Católica universal por la muerte del papa Francisco y la elección del papa León. Me tocó participar que fue una de las cosas más importantes de mi vida y más hermosa y, después a nivel de la iglesia en Uruguay, hubo eventos muy importantes y significativos", comentó.

Sturla recordó los 150 años de la consagración de Uruguay al Sagrado Corazón de Jesús por parte de monseñor Jacinto Vera, primer obispo. Esta celebración se realizó en el primer semestre del año en la que participaron los obispos de todo el país.

En el segundo semestre la iglesia celebró los 200 años de la Independencia y de la presencia de la Virgen de los Treinta Tres, patrona de Uruguay.