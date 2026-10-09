Sturla habló sobre la visita del papa León XIV a Uruguay, a menos de un mes de su llegada: la despedida será con asado

La llegada del Papa está generando un gran movimiento entre organizaciones sociales e instituciones tanto públicas como privadas.

El sitio web www.papaleonenuruguay.com informa que pronto estarán disponibles las entradas para las diferentes actividades de León XIV, que llegará por primera vez a Uruguay. Además, se detallan todos los aspectos de su agenda.

El pontífice partirá de Roma el viernes 6 de noviembre a las 7 de la mañana y se espera que llegue a Uruguay ese mismo día, a las 16:30 horas.

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Una hora más tarde, se llevará a cabo la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, lugar dónde realizará su primer discurso. Posteriormente, participará en un encuentro con autoridades y organizaciones de la sociedad civil.

A las 18:15 horas de ese viernes, está previsto tenga un encuentro privado con el presidente de la República Yamandú Orsi. Poco después, a las 19:00 horas, se le entregarán las llaves de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.

Luego asistirá a la Catedral Metropolitana para reunirse con obispos, sacerdotes y miembros de la comunidad religiosa.

El sábado 7, las actividades de León XIV comenzarán con la salida desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú, será a 8:25 de la mañana. A partir de las 10:00 horas presidirá una misa en esa ciudad. A las 12:45 horas regresará a Montevideo. Esa tarde, tendrá un encuentro con la realidad social del barrio Casavalle.

Por la noche celebrará una misa en el Estadio Centenario.

En su último día en Uruguay, liderará la misa en el Santuario Virgen de los Treinta y Tres en Florida a partir de las 10:30 horas.

Esta actividad, al igual que la de Paysandú y la del Estadio Centenario, requerirá entradas que serán gratuitas y se podrán obtener a través de la web oficial.

La invitación para la visita del papa

"A la semana de su elección, yo pedí una audiencia con él, todavía no había sido la misa de inicio del pontificado, y le pregunté: ¿usted estuvo en Uruguay? y me dijo que no", sostuvo el cardenal Daniel Sturla. "Va a ser la primera vez en suelo uruguayo", afirmó.

También se refirió a los pedidos del papa: "Es una persona muy sencilla, muy austera, no ha habido ningún pedido especial. Sí, obviamente, hay muchas cosas que tienen que ver con toda la delegación que acompaña al papa, que es muy numerosa, y ahí sí, hay que atenderlos bien, no solo al papa y a los íntimos colaboradores, sino a toda la delegación".

León XIV será despedido en el departamento de Florida con un asado.

En charlas que el papa ha tenido con Sturla, uno de los temas que le ha interesado más es el suicidio juvenil, con alta tasa en Uruguay.

"Creo que es una realidad que a los uruguayos nos duele, obviamente, tenemos que estar muy atentos. Y también ahí creo que viene el mensaje del papa, que va a ser de esperanza y de alegría. Por eso elegimos como lema de la visita 'Les anuncio una gran alegría'", sostuvo.