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CANELONES

Vecinos de Soca no tienen acceso a conexión de agua de OSE y reclaman: "Nos han dejado sin dignidad"

Desde OSE señalaron que la dificultad principal está en encontrar una "fuente de agua con caudal suficiente y calidad adecuada".

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Unas 40 familias de Las Canteras, en la zona de Soca, localidad del departamento de Canelones, reclaman por conexión a agua de OSE. "El problema es que el agua no llega y que hay muchos niños y muchísimas familias y que nos han dejado sin dignidad", aseguró Eduardo Costa, vecino del lugar.

"Trajeron el agua hasta acá cerquita, gastaron un montón de dinero en caños que se vio, y dijeron que no podían llegar más y se terminó el agua. Que no podían llegar más porque habían hecho un pozo que se había secado. Pero nosotros tenemos agua a ocho kilómetros. OSE tiene agua allí. Y pensamos que entre el gasto de siete kilómetros hacer un gasto de 12, no le va a costar nada al gobierno. Acá todos pagamos luz y somos gente de trabajo", añadió el hombre.

Entre las consecuencias de no tener agua corriente, está que muchas veces los niños terminan bañándose en la cañada, dijo Patricia Maldonado, una vecina. "Es un lugar olvidado", sostuvo.

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"Acá se descubrió hace 14 años que el agua de los pozos estaban contaminadas. Hay gente que vive más de 70 años. Nunca hubo agua corriente. Yo me empecé a mover después de que se encontraron las contaminaciones del agua. Pudieron poner un tanque hace 13 años, de OSE, que lo vienen a recargar cada 15 o 20 días", aseguró Sandra, también vecina.

LA RESPUESTA DE OSE POR LA FALTA DE AGUA

Desde OSE informaron a Subrayado que el tema está sobre la mesa y que lo que dificulta la conexión al agua corriente es encontrar una "fuente de agua con caudal suficiente y calidad adecuada".

"Las prospecciones de agua subterránea realizadas hasta ahora dieron resultados de bajo caudal y/o problemas de calidad, por lo que se está evaluando realizar nuevas perforaciones", señala el comunicado y agrega que "también están previstos trabajos para identificar el trazado y realizar pruebas hidráulicas de una tubería ya instalada, a efectos de determinar si se puede utilizar".

"La solución podría requerir, además, obras de bombeo, almacenamiento y tendido de redes, incluido un cruce de la Ruta 8 con los permisos correspondientes del MTOP", indican.

"Actualmente OSE brinda agua potable mediante camión cisterna a familias de esa zona, mientras los equipos técnicos evalúan alternativas para una conexión a la red", sostienen desde el ente.

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