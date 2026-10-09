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SUÁREZ Y REYES

Presidente Orsi convocó al Consejo de Ministros para el próximo lunes con agenda abierta

La anterior reunión fue el 1º de setiembre, cuando se trataron los temas combustibles, política espacial, Hospital de la Costa y arbitrajes internacionales ante el CIADI.

Consejo de Ministros este martes 1 de setiembre, con todos los ministros en sala y ningún subsecretario. Foto: Presidencia.

Consejo de Ministros este martes 1 de setiembre, con todos los ministros en sala y ningún subsecretario. Foto: Presidencia.

El presidente Yamandú Orsi resolvió convocar al Consejo de Ministros para el próximo lunes, indicaron a Subrayado fuentes del gobierno.

Será un encuentro con agenda abierta a partir de las 10 de la mañana en las oficinas presidenciales de Suárez y Reyes en el Prado, agregaron las fuentes, sin que se informara ningún tema principal.

La anterior reunión fue el 1º de setiembre, cuando se trataron las resoluciones sobre el precio de los combustibles, el proyecto de ley de política espacial, la licitación del Hospital de la Costa y el estado de los arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entre otros temas.

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