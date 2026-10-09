Justicia confirmó prórroga de prisión de Penadés y revocó liberación de Mauvezín; deberá cumplir arresto domiciliario total

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno confirmó la sentencia del 1º de octubre en la que la jueza penal Marcela Vargas dispuso la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva al exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, por 180 días hasta el 31 de marzo de 2027 a las 19 horas.

En tanto, el dictamen de los magistrados Luis Charles, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos revocó la disposición de la jueza Vargas que liberó con colocación de tobillera electrónica al profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, señalado como nexo entre Penadés y las víctimas.

Apelaciones determinó la restauración de la medida cautelar de arresto domiciliario total, con dispositivo de monitoreo electrónico, la prohibición de comunicación y acercamiento por cualquier medio con las víctimas y con los testigos y peritos ofrecidos por la Fiscalía en el caso. El vencimiento de la medida es el 31 de marzo de 2027 a las 19 horas.

"Las razones invocadas por la defensa con el propósito de hacer caer lo decidido en primera instancia, en lo que hace a su naturaleza, no tiene la eficacia ni eficiencia necesaria", afirman los ministros sobre la solicitud de los abogados de Penadés, Homero Guerrero y Laura Robatto.

En tanto, con respecto al pedido de la defensa de Mauvezín, representado por la abogada Rosamma Gavazo, los magistrados sostienen que "el bloque argumental constituido por los agravios de Fiscalía y de la defensa de las víctimas, tiene la virtualidad jurídica necesaria para afectar la pervivencia de lo decidido en primera instancia",

Penadés fue imputado el 10 de octubre de 2023 por once delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad y cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravado, agravados, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor, todo en régimen de reiteración real en calidad de autor.

Mauvezín fue imputado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad, en reiteración real, en calidad de autor.