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NO HAY REGISTRO DE URUGUAYOS AFECTADOS

Orsi contactó a presidente de Panamá y puso a disposición ayuda tras terremoto que se registró este viernes

Las autoridades de protección civil evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Terremoto en Panamá.&nbsp;

Terremoto en Panamá. 

El presidente Yamandú Orsi se contactó con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, tras terremoto que se desataron este viernes en ese país.

El mandatario uruguayo expresó su solidaridad y "se puso a disposición para ayudar en esta primera fase de emergencia", informó la Cancillería.

"Por el momento no se ha reportado que ningún uruguayo haya sido afectado por la situación", aclaran las autoridades.

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La situación en Panamá

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y provocó el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de pánico en la capital de rascacielos, sin que se reporten víctimas hasta ahora.

El sismo se registró a las 12:56 locales con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, y motivó una alerta de tsunami en el Pacífico oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel en la localidad de Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

También hay serios daños en una iglesia y grietas en otros edificios, de acuerdo con esos reportes.

"Todos salimos corriendo afuera del edificio, las líneas eléctricas (estaban) moviéndose y todo el personal (salió) afuera", dijo a la AFP Arnulfo Santos, otro trabajador de una fábrica de harina en Santiago.

Las autoridades de protección civil evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Una carretera en la provincia de Veraguas presenta grietas, según imágenes difundidas por la prensa local.

FUENTE: Con información de AFP

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