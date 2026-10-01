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DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE

Sturla dijo que el papa tiene "una aceptación positiva" y reveló detalles de la visita que costará unos USD 3 millones

León XIV irá a Paysandú en avión y a Florida en auto. Para los trayectos cortos se desplazará en el papamóvil. El pontífice se alojará en la Nunciatura Apostólica.

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El cardenal Daniel Sturla aseguró este jueves que "hay una aceptación positiva del papa" tras el resultado de la encuesta de Equipos Consultores, divulgado el miércoles en Subrayado, que reveló que "la mitad de la población manifiesta una opinión favorable" de León XIV.

"Habla de que hay una expectativa con la visita del papa y hay una aceptación positiva del papa, más allá de ser católico o no", afirmó Sturla en Arriba Gente.

Sobre León XIV, Sturla dijo que "es un papa que está empezando" y que "aporta serenidad, una paz muy importante; eso, quizás, es menos polémico que Francisco". El papa "procura la unidad en la Iglesia y la paz en el mundo", aseguró.

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Sturla dijo que el viaje a Paysandú es la parte más compleja de la visita del papa a Uruguay por la infraestructura del aeropuerto local, que no tiene gran capacidad para varios aviones en simultáneo. A León XIV lo acompañan unos 70 periodistas que viajaban desde Roma y una comitiva de unas 70 personas. Entonces, solo una parte de los periodistas y de la comitiva viajaría a Paysandú. Una alternativa es volar hasta Salto y de ahí vía terrestre a Paysandú.

El papa irá a Paysandú en avión y a Florida en auto. En tanto, para los trayectos cortos se desplazará en el papamóvil, que le permitirá estar en contacto con la gente. León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica (representación del Vaticano en Uruguay, ubicada en bulevar Artigas).

Para el final de la visita, habrá un almuerzo con los obispos en Florida. Sturla dijo que seguramente se sirva un asado a la uruguaya.

El cardenal reveló que los eventos organizados por la llegada del papa le costará a la Iglesia Católica uruguaya de 2,5 a 3 millones de dólares.

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