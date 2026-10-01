El presidente Yamandú Orsi anunció este jueves la habilitación de las exportaciones de cítricos, soja y trigo para consumo humano con destino al mercado de Indonesia.
Orsi anunció la apertura del mercado de Indonesia para las exportaciones de cítricos, soja y trigo de Uruguay
"Buenas noticias para las exportaciones uruguayas", celebró el mandatario en su perfil de la red social X.
"Buenas noticias para las exportaciones uruguayas", celebró el mandatario en su perfil de la red social X.
"Indonesia habilitó el acceso de mercado para los cítricos, la soja y el trigo de consumo humano de Uruguay, abriendo nuevas oportunidades para nuestros productores y exportadores y fortaleciendo la inserción internacional del país", destacó.
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