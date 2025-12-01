Son tres los detenidos por el homicidio de un hombre en Artigas; uno pretendía cruzar a Brasil y fue capturado

En Artigas, tres hombres fueron detenidos en el marco de la investigación de un homicidio que ocurrió en la madrugada de este domingo.

El crimen fue en la zona de Cerro Ejido, donde la víctima recibió varios disparos. El jefe de Policía, José Osorio, dijo que al comienzo se pudo identificar a dos de los delincuentes. "A partir de ahí toma intervención la Dirección de Investigaciones y comienzan las actuaciones que permiten establecer identidad de dos personas. Una de ellas es detenida en el puente Internacional, cuando pretendía irse a Brasil, es un ciudadano brasileño, con antecedentes", indicó.

El segundo identificado fue detenido en un allanamiento que se realizó luego. También tiene antecedentes. "Al momento hay elementos que podrían indicar que son los autores materiales del hecho", sostuvo. Hay una tercera persona detenida. Están a disposición de Fiscalía.

Durante el allanamiento también se incautó el arma utilizada para el homicidio.

