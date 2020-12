En el video, que dura 57 segundos, participan el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani; el representante de los trabajadores en el directorio, Pablo Cabrera; el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira; una médica del Hospital Español, centro Covid de referencia a nivel nacional; una auxiliar de enfermería y una de servicio.

“A todos los equipos de salud les pedimos un esfuerzo más”, comienza diciendo Cipriani. “Les pedimos que se cuiden mucho en los centros asistenciales y en sus hogares”, complementa Cabrera.

“Debemos proteger a los trabajadores de la salud, pieza fundamental en el sistema tan golpeado por esta pandemia”, afirma Pereira.

La auxiliar de servicio Beatriz Módico, sostiene que: “yo sé que este no es el momento de bajar los brazos, por eso no lo voy a hacer”.

“En marzo, lo que para nosotros era algo habitual, ahora se transformó en cumplir estrictos protocolos”, expresa Gisel Novas, auxiliar de enfermería.

Alicia Cardozo, médica del Hospital Español, se desahoga. “La verdad sí, es agotador. Pero no cambiaría por nada del mundo esta profesión que me permite servir y mucho más en este momento en pandemia. Sé que mis pacientes me necesitan”, sostiene.

“Sabemos que están cansados, pero la sociedad toda los necesita”, afirma Cipriani. “Son nuestros héroes, contamos con ustedes”, coinciden los integrantes del directorio de ASSE.

El video culmina con un: “No aflojen, Uruguay los necesita”.