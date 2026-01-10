Son más de 23.000 los clientes de UTE sin luz como consecuencia de los vientos fuertes por el temporal

Hay más de 23.000 clientes de UTE sin luz en todo el país, de acuerdo a los datos de la hora 14 de este sábado proporcionados por el monitoreo de la situación del servicio eléctrico.

El departamento más afectado es Canelones con más de 14.000 clientes sin suministro de energía eléctrica, que representan más del 5% del total. Además, hay más de 1.600 clientes sin luz en San José (casi el 3% del total) y una cantidad similar en Maldonado. Además, en Montevideo son casi 5.000 los afectados.

El presidente Yamandú Orsi afirmó este sábado que "el viento trajo problemas al provocar cortes de energía" y pidió comprensión y paciencia a la población. También, destacó el esfuerzo de los equipos de UTE que trabajan para restablecer el suministro.

UTE 14.00

Temas de la nota UTE

Canelones