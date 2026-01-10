"Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo", afirmó Yamandú Orsi

El presidente Yamandú Orsi afirmó este sábado que las " lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo".

En una publicación en su cuenta de la red social X, el mandatario afirmó que los vientos provocaron cortes en el suministro de energía eléctrica. De acuerdo a la información suministrada por UTE, sobre las 11:30 de la mañana había 14.505 clientes sin servicio en todo el país, siendo Canelones (5.581), Maldonado (3.820), Salto (1.966) y Lavalleja (1.302), los departamentos más afectados.