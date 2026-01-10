RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo", afirmó Yamandú Orsi

El presidente indicó que el viento provocó cortes en el suministro de energía eléctrica, y pidió comprensión y paciencia a la población, al tiempo que agradeció el trabajo y el esfuerzo de los equipos de UTE.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente Yamandú Orsi afirmó este sábado que las "lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo".

En una publicación en su cuenta de la red social X, el mandatario afirmó que los vientos provocaron cortes en el suministro de energía eléctrica. De acuerdo a la información suministrada por UTE, sobre las 11:30 de la mañana había 14.505 clientes sin servicio en todo el país, siendo Canelones (5.581), Maldonado (3.820), Salto (1.966) y Lavalleja (1.302), los departamentos más afectados.

Orsi pidió comprensión y paciencia a la población y agradeció el trabajo y el esfuerzo de los equipos de UTE para restablecer el suministro eléctrico a las familias afectadas.

