DÍA DEL POLICÍA CAÍDO

"Son los únicos trabajadores que cuando salen de su casa no saben si van a volver", dijo el ministro Negro sobre los policías

El ministro del Interior Carlos Negro encabezó el acto por el Día del Policía caído en el cumplimiento del deber: “Un día de reflexión, reconocimiento y admiración a los policías caídos”.

El ministro Carlos Negro en el Día del Policía caído en el cumplimiento del deber. Foto: FocoUy

El ministro del Interior Carlos Negro encabezó este jueves el acto por el Día del Policía caído en el cumplimiento del deber.

“Un día de reflexión, reconocimiento y admiración a los policías caídos en el cumplimiento del deber”, dijo el ministro en rueda de prensa tras el acto en la plaza de la avenida Agraciada, frente al viaducto de Paso Molino.

“Es un día de recogimiento y recordar que son los únicos trabajadores que cuando salen de su casa no saben si van a volver. Es un día muy especial para este ministro y para la comunidad”, agregó Negro.

“Todos estamos en permanente contacto y atentos a los reclamos y las necesidades de las familias de los efectivos que perdieron la vida en el cumplimiento del deber”, concluyó.

En X (antes Twitter) Negro escribió: "Hoy rendimos homenaje a los policías que dieron su vida en cumplimiento del deber. Su valentía, integridad y vocación de servicio permanecen como un pilar fundamental para toda la Policía. En este día de recogimiento honramos su memoria y acompañamos a sus familias, reiterando nuestra responsabilidad de proteger y servir a la ciudadanía toda. Estoy orgulloso de esta Policía Nacional sumamente profesional y comprometida con los derechos humanos de toda la población".

