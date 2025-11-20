Padres reclamaron a Orsi que inseguridad obliga a suspender clases en Casavalle: "Es parte de la realidad", lamentó

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. Yamandú Orsi también se refirió a Casavalle en concierto. Los niños y jóvenes contaron sus experiencias.

El presidente Yamandú Orsi asistió este jueves a Casavalle con motivo de un concierto que realizaron niños y jóvenes del barrio, en celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño.

Los niños y jóvenes estudian allí y padres aprovecharon la visita del mandatario para reclamarle que, en ocasiones, por episodios violentos, se suspenden las clases. "Me lo dijeron, claro, es parte de la historia. Es parte de la realidad que tenemos que combatir todos los días", señaló Orsi al ser consultado por la prensa.

El presidente agregó que las clases son una "maravilla" pero lamentó "lo que pasa después del horario curricular". "A las cinco y media vienen a hacer instrumento y hay veces que las tienen que suspender (en referencia a las clases). Es un dato de la realidad y por supuesto que estamos todos muy preocupados. Cosas muy lindas que muchas veces se ven limitadas por otros aspectos de la realidad que, es la misma, en la que los gurises conviven", expresó.

Este jueves la Plaza Casavalle fue escenario del concierto al aire libre para albergar la segunda edición de Casavalle en concierto. Fue organizado por Un niño – Un instrumento, programa Música en apoyo a los procesos educativos. Son adolescentes de 12 escuelas de la zona que, junto a la Orquesta del Núcleo Sinfónico y Coral Casavalle, presentaron un repertorio.

