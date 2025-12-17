El presidente Yamandú Orsi fue consultado este miércoles por la situación ocurrida en la Junta Departamental de Salto, donde se vivieron momentos de tensión y violencia por la aprobación de un fideicomiso por 60 millones de dólares propuesto por el gobierno del nacionalista Carlos Albisu, que contó con votos de ediles del Frente Amplio.
"Son los municipios los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos", dijo el presidente
"Esa lógica que se logró en Canelones y que sigue hasta hoy tiene más que ver con el poder territorial que con lo otro. Cuando tenés que resolver solo a nivel de Junta Departamental se vuelve un poco más complejo", remarcó.
Orsi recordó su experiencia como intendente de Canelones cuando durante su período se aprobó un fidecomiso con votos de la oposición. El mandatario sostuvo que en Canelones hay 32 municipios y que "son los municipios los que presionan a los ediles para que se firmen los acuerdos. ¿Por qué? Porque son recursos que llegan al territorio".
"Creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos", afirmó Orsi sobre proyecto de Bordaberry
Orsi fue consultado sobre la decisión del Frente Amplio de expulsar a los ediles que votaron el fideicomiso en Salto, el mandatario indicó que "la fuerza política tiene su dinámica, tiene su disciplina. Y yo no me puedo meter en eso".
