El director ejecutivo de Agesic, Daniel Mordecki, presentó renuncia a su cargo

El director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, presentó renuncia a su cargo.

Consultado por Subrayado, Mordecki se excusó de realizar declaraciones públicas sobre el tema, pero explicó que hace una semana el director general de Presidencia de la República, Diego Pastorín, le expresó que "había perdido su confianza" y le solicitaba que "diera un paso al costado".

Al pedirle a Pastorín una explicación adicional por los motivos, la misma no le fue dada a pesar de su insistencia, según manifestó Mordecki. Ante eso, resolvió presentar la renuncia a su cargo.

