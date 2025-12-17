Dos detenidos por matar a un hombre de 63 años en su casa en Peñarol: le robaron una tele y un celular

Carlos tenía 63 años y estuvo cuatro días muerto dentro de su casa sin que nadie lo supiera. Recién el martes 9 de diciembre, cuando su ausencia llamó la atención, la Policía descubrió el homicidio en una vivienda de Manuel Fortet y Hudson, entre Peñarol y Colón. Investigan el homicidio.

Un hombre y una mujer ingresaron a la vivienda del hombre con la intención de robar, según la investigación policial. Pero lo que empezó como una rapiña, terminó de la peor manera.

Dentro de la casa hubo un forcejeo. Carlos fue apuñalado y asesinado. Los atacantes escaparon con un televisor y un celular. Adentro de la casa quedó el cuerpo del hombre, que fue encontrado el 9 de diciembre. Ese día Policía Científica realizó el relevamiento de la escena en busca de evidencias, mientras el Departamento de Homicidios asumió la investigación.

Las horas siguientes fueron claves. A partir del análisis del caso, los investigadores lograron identificar al hombre y a la mujer que habían ingresado a la casa.

Ayer, la Justicia libró una orden de detención contra el sospechoso principal. Desde ese momento, se desplegaron tareas de vigilancia e inteligencia para ubicarlo.

Finalmente, esa tarde fue ubicado en la zona del asesinato y detenido un hombre de 38 años, con antecedentes por hurto. Para los investigadores, fue él quien apuñaló y asesinó a Carlos durante el forcejeo dentro de la vivienda.

Hoy la investigación dio un nuevo paso. Durante tareas de vigilancia en el barrio Peñarol, el Departamento de Homicidios logró detener a la mujer, de 22 años, que también había participado del crimen. Tiene un antecedente penal por lesiones personales, que datan del año 2024.

Además, los policías recuperaron el televisor y el celular robados el día del asesinato. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de Fiscalía, que ahora deberá resolver su situación judicial.