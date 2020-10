"Sólo vi y leí el expediente administrativo, sin las actas", respondió Tabaré Vázquez

La Comisión analiza el procedimiento seguido por el gobierno de Vázquez (2005-2010) tras no denunciar ante la Justicia la confesión que hizo Gilberto Vázquez sobre los crímenes que cometió cuando servía como coronel para la dictadura (1973-1985).

Según las respuestas que envió el ex presidente a la Comisión (un documento de cinco páginas al que accedió Subrayado) Vázquez reitera que nunca leyó las actas con la confesión del ex militar porque no le fueron entregadas en ningún momento, ni le fue advertido que existían tales declaraciones.

“Sólo se me trajo en mano el expediente administrativo, individualizado con el Nº 2006.05937-9, sin las actas ni las actuaciones del Tribunal de Honor”, responde Vázquez en la página 4, en referencia al documento que le presentó la entonces ministra de Defensa Azucena Berrutti.

“Sólo vi y leí el expediente administrativo”, reitera el ex presidente en una respuesta al senador del Partido Nacional Jorge Gandini.

“Leí el expediente administrativo y fui informado al respecto por la Sra. ministra. Por los hechos delictivos en que había incurrido el militar descalificado, aquel ya se encontraba procesado por la justicia penal, donde terminó recibiendo sendas condenas a 25 y 30 años de penitenciaría, respectivamente”, respondió más adelante Vázquez, en relación a los delitos cometidos durante la dictadura por Gilberto Vázquez y por los que había sido enjuiciado.