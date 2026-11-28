El puente San Martín en Fray Bentos, vio cruzar a miles de hinchas de Estudiantes para la final de la Libertadores. Foto: Daniel Rojas, Subrayado.

Hasta las 6 de la mañana de este sábado habían entrado a Uruguay 67.742 personas, pero seguían llegando y al mediodía ya habían pasado las 80.000.

La cifra exacta a la que accedió Subrayado, pasado el mediodía, fue de 81.275 personas. El reporte da cuentas de los ingresos al país desde el jueves 26.

El Ministerio del Interior había adelantado que “el flujo migratorio se mantiene sostenido y constante en los principales accesos al territorio nacional”, por lo que la cifra superó largamente el primer dato de las 6 de la mañana y al mediodía superó las 81.000, en su gran mayoría hinchas de Estudiantes de La Plata (Argentina) y Palmeiras (Brasil) por la final de la Copa Libertadores que este sábado se juega en el estadio Centenario.

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El mayor volumen de arribos se concentró en Fray Bentos, que encabezó los registros con 22.340 ingresos, seguido por Colonia con 18.740 y el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 13.264. En un segundo escalón se ubicaron Chuy (7.217), Paysandú (5.438) y el Puerto de Montevideo (4.115), detalle el informe oficial, al que accedió Subrayado.

Con unos 30.000 hinchas de cada lado, la final de la Libertadores en Montevideo espera contar con más de 60.000 personas en el Centenario. Miles de hinchas llegaron a Montevideo sin entradas y seguirán el partido desde las calles o las inmediaciones del Centenario.