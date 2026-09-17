Sol ganó Gran Hermano y la uruguaya Yipio fue subcampeona en Argentina

El miércoles de noche terminó en Argentina Gran Hermano Generación Dorada y la gran ganadora fue Sol Abraham, que en la finalísima venció por estrecho margen a la uruguaya Yisela Pintos, conocida como Yipio.

Según los datos que publicó Gran Hermano en la gala final, Sol venció con el 51,8% de los votos. Yipio obtuvo 48,2%.

“¡Una final reñidísima! Los porcentajes estuvieron más parejos que nunca”, aseguró el programa en sus redes sociales.

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Así fue la salida de Yipio de la casa de Gran Hermano Argentina:

Y así llegó al estudio para abrazar a Santiago del Moro. “Te quiero, te quiero”, le dijo el conductor argentino: