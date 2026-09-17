El miércoles de noche terminó en Argentina Gran Hermano Generación Dorada y la gran ganadora fue Sol Abraham, que en la finalísima venció por estrecho margen a la uruguaya Yisela Pintos, conocida como Yipio.
Sol ganó Gran Hermano y la uruguaya Yipio fue subcampeona en Argentina
Terminó Gran Hermano Argentina y la uruguaya Yipio fue subcampeona. Sol Abraham fue la gran ganadora de la edición llamada Generación Dorada y cortó la racha de los dos últimos ganadores uruguayos.
Según los datos que publicó Gran Hermano en la gala final, Sol venció con el 51,8% de los votos. Yipio obtuvo 48,2%.
“¡Una final reñidísima! Los porcentajes estuvieron más parejos que nunca”, aseguró el programa en sus redes sociales.
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Así fue la salida de Yipio de la casa de Gran Hermano Argentina:
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