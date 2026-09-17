Nubel Cisneros prevé que la temperatura máxima se alcance el sábado, con 28º en el norte, 24º en el Sur y en Montevideo.
Comienza el veranillo con temperatura máxima de 28º en el norte y 24º en Montevideo y zona metropolitana
Nubel Cisneros prevé que la temperatura máxima se alcance el sábado, con 28º en el norte, 24º en el Sur y en Montevideo. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol, comenzando a gestarse un veranillo en todo el país.
El viernes tendremos un comienzo de jornada frío a fresco con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo nublado, observándose también temperaturas mas agradables en la noche.
Muy frío este miércoles, pero el jueves "comienza a gestarse un veranillo en todo el país", anuncia Nubel Cisneros
El sábado la mañana se presentará fresca con nubes dispersas, algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará con temperaturas en ascenso y progresivo aumento de nubosidad y humedad, en la noche se vuelve inestable la frontera norte.
Jueves 17
Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º
Viernes 18
Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º
Sábado 19
Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º
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