RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienza el veranillo con temperatura máxima de 28º en el norte y 24º en Montevideo y zona metropolitana

Nubel Cisneros prevé que la temperatura máxima se alcance el sábado, con 28º en el norte, 24º en el Sur y en Montevideo. Los detalles día a día.

cielo-nubes-playa

Nubel Cisneros prevé que la temperatura máxima se alcance el sábado, con 28º en el norte, 24º en el Sur y en Montevideo.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol, comenzando a gestarse un veranillo en todo el país.

El viernes tendremos un comienzo de jornada frío a fresco con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo nublado, observándose también temperaturas mas agradables en la noche.

muy frio este miercoles, pero el jueves comienza a gestarse un veranillo en todo el pais, anuncia nubel cisneros
Seguí leyendo

Muy frío este miércoles, pero el jueves "comienza a gestarse un veranillo en todo el país", anuncia Nubel Cisneros

El sábado la mañana se presentará fresca con nubes dispersas, algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará con temperaturas en ascenso y progresivo aumento de nubosidad y humedad, en la noche se vuelve inestable la frontera norte.

Jueves 17

Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

Viernes 18

Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Sábado 19

Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

Robaban placas de yeso y azulejos del Hospital de Clínicas cuando fueron atrapados por la Policía y quedaron detenidos
MONTEVIDEO

Robaban placas de yeso y azulejos del Hospital de Clínicas cuando fueron atrapados por la Policía y quedaron detenidos
Rutas 5 y 48, las piedras

Camión cargado de frutas y verduras cayó de un puente en ruta 5: el conductor sufrió heridas
televisión

Apagón analógico: cómo saber si tu televisor dejará de funcionar, qué hacer y cuál es la única ciudad que no cambiará
RUTAS 11 Y 85

Choque entre dos autos en rutas de Canelones terminó con una mujer muerta en el lugar
MARCELO METEDIERA

Presidente de Unasev explicó los cambios a las reglas de preferencia en el tránsito propuestos por el gobierno

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Allanamiento en Brazo Oriental.
narcotráfico internacional

Incautan 300 kilos de pasta base en una casa en Brazo Oriental: hay cuatro detenidos
Vamos a tener un apagón logístico, alertó el intendente de Salto sobre las consecuencias de las lluvias que traerá El Niño. video
Carlos Albisu

"Vamos a tener un apagón logístico", alertó el intendente de Salto sobre las consecuencias de las lluvias que traerá El Niño
Foto: Subrayado. Mercedes, Soriano.
homicidio en soriano

Un hombre de 29 años fue asesinado en Mercedes y el presunto autor se entregó ante la Policía

Dejá tu comentario