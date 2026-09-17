Comienza el veranillo con temperatura máxima de 28º en el norte y 24º en Montevideo y zona metropolitana

Nubel Cisneros prevé que la temperatura máxima se alcance el sábado, con 28º en el norte, 24º en el Sur y en Montevideo.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol, comenzando a gestarse un veranillo en todo el país.

El viernes tendremos un comienzo de jornada frío a fresco con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo nublado, observándose también temperaturas mas agradables en la noche.

El sábado la mañana se presentará fresca con nubes dispersas, algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará con temperaturas en ascenso y progresivo aumento de nubosidad y humedad, en la noche se vuelve inestable la frontera norte. Jueves 17 Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Viernes 18 Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º Sábado 19 Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º

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