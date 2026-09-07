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"Nos merecíamos una edición", dijo Tato Algorta sobre Gran Hermano Uruguay

El ganador de la edición argentina de 2025 habló sobre lo que se espera de la versión uruguaya de Gran Hermano.

tatoalgorta

Santiago "Tato" Algorta fue el ganador de Gran Hermano Argentina 2025 y fue el segundo uruguayo en obtener ese premio en la casa de los vecinos, después de Bauti Mascia. En diálogo con Subrayado desde Buenos Aires habló sobre la edición de Uruguay que se estrena el 20 de setiembre: "Nos merecíamos una edición".

"Es espectacular", aseguró y dijo que los uruguayos están "siempre bancando, apoyando el formato y a los participantes".

"Ya hay rumores y se habla y estuvo contando Colo que es una edición que vuelve a las bases, entonces me parece que eso está copado e ilusiona mucho de que es de vuelta cortita, de vuelta con pocos participantes, que las placas van a ser reducidas, y me parece que está buenísimo y hace que genere ilusión incluso en Argentina", dijo Tato.

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