Santiago "Tato" Algorta fue el ganador de Gran Hermano Argentina 2025 y fue el segundo uruguayo en obtener ese premio en la casa de los vecinos, después de Bauti Mascia. En diálogo con Subrayado desde Buenos Aires habló sobre la edición de Uruguay que se estrena el 20 de setiembre: "Nos merecíamos una edición".
"Nos merecíamos una edición", dijo Tato Algorta sobre Gran Hermano Uruguay
El ganador de la edición argentina de 2025 habló sobre lo que se espera de la versión uruguaya de Gran Hermano.
"Es espectacular", aseguró y dijo que los uruguayos están "siempre bancando, apoyando el formato y a los participantes".
"Ya hay rumores y se habla y estuvo contando Colo que es una edición que vuelve a las bases, entonces me parece que eso está copado e ilusiona mucho de que es de vuelta cortita, de vuelta con pocos participantes, que las placas van a ser reducidas, y me parece que está buenísimo y hace que genere ilusión incluso en Argentina", dijo Tato.
Seguí leyendo
¿Cómo será la casa de Gran Hermano Uruguay?
Temas de la nota
Lo más visto
ESTE LUNES DE MAÑANA
Dos hombres que iban en moto murieron al chocar con un auto en ruta 1, en los accesos a Montevideo
Rodrigo Da Cunha
Quién es el líder de la organización a la que le incautaron 400 kilos de drogas en Artigas
KM. 65 RUTA 30
Una mujer murió y dos resultaron lesionadas tras despiste y vuelco en Artigas
REUNIÓN CON ORSI
Fernando Pereira: "¿Cuál es el enojo, no se puede hablar de Lacalle Pou en Uruguay?"
Este domingo
Dejá tu comentario