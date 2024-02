Sociedad de Pediatría expresó preocupación por dichos de Gustavo Zubía sobre abuso sexual de menores

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) manifiesta “preocupación” por las declaraciones del diputado y precandidato presidencial por el Partido Colorado, Gustavo Zubía .

“La pregunta es: ¿hay violación ope legis por edad? Sí. ¿La víctima puede haber estado conforme con esa relación sexual? Sí. Hay situaciones de violación donde la víctima dio su consentimiento más allá de que no estaba en edad o que fuere. Entonces, no hay violencia, no hay engaño”, completó.