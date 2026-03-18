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El informe de Nubel Cisneros

Sigue el tiempo inestable en algunas zonas del país, con mañanas frescas y tardes calurosas

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable aún en algunas zonas del país, con mañanas y noches frescas y tardes aún calurosas. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo inestable aún en algunas zonas del país, con mañanas y noches frescas y tardes aún calurosas.

De acuerdo a su informa, la mañana de este miércoles se presenta templada con restos de nubosidad en las zonas sureste y este, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche estará fresca con nubes dispersas.

El jueves comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste. En la tarde continuará cálido a caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

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El viernes se espera una mañana fresca con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas este y centro. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche continuará fresca con aumento de nubosidad.

Miércoles 18

Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 20º

Jueves 19

Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º

Viernes 20

Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º

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