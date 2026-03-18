Nubel Cisneros prevé tiempo inestable aún en algunas zonas del país, con mañanas y noches frescas y tardes aún calurosas.
Sigue el tiempo inestable en algunas zonas del país, con mañanas frescas y tardes calurosas
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable aún en algunas zonas del país, con mañanas y noches frescas y tardes aún calurosas. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informa, la mañana de este miércoles se presenta templada con restos de nubosidad en las zonas sureste y este, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche estará fresca con nubes dispersas.
El jueves comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste. En la tarde continuará cálido a caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
Fin de semana con buen tiempo, ascenso de temperatura y libre de lluvias
El viernes se espera una mañana fresca con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas este y centro. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche continuará fresca con aumento de nubosidad.
Miércoles 18
Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 20º
Jueves 19
Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º
Viernes 20
Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º
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