Sigue el tiempo inestable en algunas zonas del país, con mañanas frescas y tardes calurosas

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable aún en algunas zonas del país, con mañanas y noches frescas y tardes aún calurosas.

De acuerdo a su informa, la mañana de este miércoles se presenta templada con restos de nubosidad en las zonas sureste y este, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche estará fresca con nubes dispersas.

El jueves comienza fresco con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste. En la tarde continuará cálido a caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El viernes se espera una mañana fresca con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas este y centro. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche continuará fresca con aumento de nubosidad. Miércoles 18 Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 20º Jueves 19 Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º Viernes 20 Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º

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